Появилось видео аномального снегопада в ЮАР

В Африку пришла аномальная непогода. На ЮАР обрушился снегопад.

Холодные осадки парализовали движение по ряду дорог, а для устранения последствий снегопада в провинции Квазулу-Натал даже привлекли армию.

При этом уже есть жертвы – как минимум один человек умер от сильного холода. Погибший провел ночь в такси в пробке на трассе, ведущей из Йоханнесбурга в провинцию Квазулу-Натал, после чего потерял сознание в торговом центре. Врачи пытались стабилизировать его состояние, но по прибытии в больницу бедолага был объявлен мертвым.

Ранее американцы узнали о кознях погоды кое-что неожиданное.