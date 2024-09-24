Зеленский заявил о решающих месяцах войны

Следующие несколько месяцев станут решающими в войне России против Украины. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в выступлении по случаю получения The Golden Plate Award, которую ему вручила Американская академия достижений.

«Награда Американской академии достижений — The Golden Plate Award. В течение 60 лет ею отмечают вклад в развитие человечества. За изобретательность, которая может быть реализована только в условиях свободы», — написал Зеленский в Telegram.

В своем выступлении он подчеркнул, что следующие несколько месяцев станут решающими в войне России против Украины, сообщила пресс-служба президента.

«У нас не так много времени. Следующие несколько месяцев будут решающими. В этой войне — войне России против Украины и всех вас, потому что это война России против самой свободы, — у нас мало времени, чтобы определить, каким будет ее результат. И мы должны его определить. Не Россия, не их кровавые союзники. Мы должны быть более быстрыми. Нам нужно не потерять следующие несколько месяцев в войне, чтобы не потерять следующие десятилетия», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что у Украины уже есть план победы.

«И я представлю этот план Америке: президенту Байдену, Конгрессу, обоим кандидатам в Президенты — Камале Харрис и Дональду Трампу — и всем нашим союзникам в мире. И я считаю, что это должно быть нашим общим достижением — победа ради свободы, без всяких компромиссов ценой свободы», — сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский получил награду Американской академии дострижений.