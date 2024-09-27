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Новости > Британцы предлагают… растворять трупы людей

Британцы предлагают… растворять трупы людей

Александр Панько
27.09.24 15:06
174
Британцы предлагают… растворять трупы людей

Ученые из Великобритании придумали дикий способ «утилизации» трупов людей. Предлагается растворять их в специальном резервуаре с водой и щелочью.

Местные специалисты уверяют, что нынешние способы захоронения оказывают пагубное воздействие на экологию.

Теперь же британцы говорят, что водная кремация – это процесс, в котором тело помещается в специальный сосуд с водой и щелочным раствором.

Информируется, что при нагреве до 90 градусов в течение нескольких часов происходит распад тканей на основные химические элементы. Жидкость, оставшаяся после такой процедуры, сливается в канализацию.

Добавляется, что данный способ представляет собой ускоренную имитацию естественных процессов разложения.

Также сказано: «Главные преимущества ресомации включают низкую потребность в энергии, отсутствие вредных для атмосферы и человека выбросов и уничтожение патогенных микроорганизмов, потенциально населяющих организм усопшего. В итоге остается только костная масса, которая может быть измельчена в порошок и передана родственникам в урне».

Примечательно, что крупнейшее похоронное агентство Co-op Funeralcare страны уже заявило, что включит ресомацию в список своих услуг. Там хотят начинать процедуру как обычные похороны с последующим забором тела, обертыванием усопшего в шерстяной саван и помещением в биоразлагаемую сумку. После чего труп погружают в раствор, в котором мягкие ткани растворяются в течение нескольких часов.

Также уже две крупные компании по водоснабжению и очистке дали добро на использование такой технологии.

Ранее американцы высчитали, когда наступит конец света.

Тэги: Великобритания, мир, похороны, курьезы

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