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Дайджест > Дело Рабиди: зачем Денис Бутко удалил свой профиль в LinkedIn?

Дело Рабиди: зачем Денис Бутко удалил свой профиль в LinkedIn?

Автор: «Фраза»
22.09.24 13:56
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Дело Рабиди: зачем Денис Бутко удалил свой профиль в LinkedIn?

Мир онлайн-игр часто окутан сложными структурами и скрытыми владельцами, что затрудняет отслеживание истинных бенефициаров, стоящих за этими операциями. Случай с Rabidi Group – яркий пример такой непрозрачности.

Rabidi, некогда значимый игрок в индустрии онлайн-гемблинга с лицензией Кюрасао, недавно стал объектом пристального внимания после внезапного исчезновения группы после ее банкротства в июне 2023 года. По сообщениям FinTelegram, Денис Бутко, предполагаемый бенефициарный владелец, недавно удалил свой профиль в LinkedIn.

Предыстория: Взлет и падение Rabidi Group

Основанная в 2019 году, Rabidi Group быстро завоевала известность в секторе онлайн-гемблинга, управляя по меньшей мере 34 онлайн-казино под управлением Rabidi N.V., зарегистрированной в Кюрасао. Однако деятельность группы всегда была связана с Кипром, где, по-видимому, осуществлялся реальный контроль. Rabidi N.V., судя по всему, была пустой оболочкой, не имеющей значительных активов или банковских счетов, что подтвердил ее ликвидатор. Все финансовые операции, как сообщается, осуществлялись через кипрских платежных агентов, а именно Tilaros Limited и Tranello Limited, зарегистрированных по одному и тому же адресу в Никосии, Кипр.

Права на торговую марку казино Rabidi, а также на торговую марку ButOn принадлежат компании Tilaros Limited. Эта связь между Rabidi Group и Tilaros Limited указывает на более глубокие отношения с кипрской ButOn Group, владельцем и главой которой является Денис Бутко. Ситуация ставит под сомнение фактическую принадлежность и операционный контроль Rabidi Group, предполагая, что она могла быть частью более широкой бизнес-сети Бутко.

Гипотеза: Rabidi Group как прикрытие для ButOn Group

Основываясь на имеющихся доказательствах, можно выдвинуть гипотезу о том, что Rabidi Group на самом деле была дочерней компанией или продолжением ButOn Group Дениса Бутко. Связи между Tilaros Limited, владеющей торговыми марками Rabidi Casinos, и ButOn Group, а также общий кипрский адрес и совпадающее руководство убедительно свидетельствуют о том, что деятельность Rabidi не была независимой, а была интегрирована в более широкую структуру ButOn Group.

Тот факт, что ButOn Group через Estolia Limited также владеет лицензиями на онлайн-казино и осуществляет свою деятельность в Эстонии, еще больше подкрепляет эту гипотезу. Переплетение организаций и быстрое исчезновение из поля зрения общественности как Rabidi Group, так и ее бенефициарного владельца указывают на намеренную попытку скрыть истинную природу этих операций, возможно, для того, чтобы избежать ответственности после банкротства Rabidi N.V.

Последствия: Банкротство и анонимность

Банкротство компании Rabidi N.V. и последующие действия ее администраторов вскрыли целую сеть обманных действий. Передача активов Rabidiкомпании Adonio N.V. за 1,2 млн евро, от которой Rabidi якобы не получила никаких выплат, похоже, была рассчитана на обман кредиторов. Участие таких компаний, как Starkeast Management N.V. и Wyze Management N.V., и заявление о том, что передача доменов, веб-сайтов и баз данных игроков не имеет юридической силы, только усиливает подозрения в преднамеренном неправомерном действии.

После банкротства бывшие казино Rabidi продолжают работать под анонимным владельцем, а удаление профиля Дениса Бутков LinkedIn наводит на мысль о попытке стереть связи и избежать дальнейших проверок. Связь Бутко с другими организациями в секторе iGaming, такими как PartnersCasa и ReferOn, где он продолжает оказывать влияние, указывает на то, что, хотя Rabidi Group была ликвидирована, ее деятельность и влияние могут сохраняться под разными личинами.

Связь с недвижимостью

До недавнего времени профиль Бутко в LinkedIn показывал, что он также является директором кипрской компании Landrino, занимающейся недвижимостью. Дэн Хаммер, проживающий в Лимассоле, зарегистрирован там в качестве директора. Как и Бутко, он также работает полный рабочий день в секторе iGaming и является менеджером в компании Butos Limited d/b/a PartnersCasa (Partnerscasa.com) и ReferOn (ReferOn.com), оператора партнерской системы для сектора iGaming. Гера Хаммерс из Израиля представляет себя на LinkedIn как основателя PartnersCasa. Согласно его профилю на LinkedIn, в настоящее время он также базируется на Кипре.

Любой, кто зарегистрируется в PartnersCasa в качестве партнера, получит подтверждение по электронной почте от ReferOn. В связи с этим можно сделать убедительный вывод о том, что эти две схемы связаны между собой.

Заключение

Исчезновение Rabidi Group и действия Дениса Бутко вызывают серьезные опасения относительно прозрачности и подотчетности операторов онлайн-гемблинга. Полученные данные свидетельствуют о том, что Rabidi Group не была самостоятельной компанией, а скорее являлась частью ButOn Group Дениса Бутко, который постарался дистанцироваться от последствий банкротства Rabidi. По мере продолжения расследований все более очевидной становится необходимость усиления регулятивного надзора и обеспечения финансовой ответственности в секторе онлайн-гемблинга.

Источник информации

Тэги: Rabidi Group, Денис Бутко

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