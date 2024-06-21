Ученые выяснили, чем угрожает жара беременным женщинам

Эксперты из Витватерсрандского университета в ЮАР поведали о том, чем угрожает жара беременным женщинам. Появились данные их отчета.

В своей работе специалисты оценили долговременные последствия воздействия тепловых волн на организм беременных женщин и здоровье их детей.

По их словам, высокая температура воздуха повышает риск рождения младенцев с хроническими заболеваниями.

Ученые проанализировали 29 работ, охватывающих период продолжительностью более ста лет.

Выяснилось, что высокие температуры увеличивают шансы появления на свет новорожденных с сердечнососудистыми заболеваниями, гипертонией, детской астмой и пневмонией.

Отмечается, что риск детской пневмонии повышается на 85% при подъеме температуры на каждый градус Цельсия в течение беременности.

Также исследователи связали действие жары с развитием психических заболеваний, включая расстройство пищевого поведения и шизофрению.

Сообщается, что такие эффекты достигают кульминации в связи с более низкой продолжительностью жизни: было выявлено, что люди, которые подвергались повышенному воздействию тепла в утробе матери, уходили из жизни раньше сверстников, родившихся в более прохладном климате.

Африканцы выделили несколько факторов вредного воздействия жары во время беременности на будущего ребенка: среди них ухудшение здоровья матери, прямое влияние на развитие плода, включая врожденные дефекты нервной системы, увеличение риска преждевременных родов и повреждение ДНК младенца.

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