Ученые выяснили, чем угрожает жара беременным женщинам

Эксперты из Витватерсрандского университета в ЮАР поведали о том, чем угрожает жара беременным женщинам. Появились данные их отчета.
В своей работе специалисты оценили долговременные последствия воздействия тепловых волн на организм беременных женщин и здоровье их детей.
По их словам, высокая температура воздуха повышает риск рождения младенцев с хроническими заболеваниями.
Ученые проанализировали 29 работ, охватывающих период продолжительностью более ста лет.
Выяснилось, что высокие температуры увеличивают шансы появления на свет новорожденных с сердечнососудистыми заболеваниями, гипертонией, детской астмой и пневмонией.
Отмечается, что риск детской пневмонии повышается на 85% при подъеме температуры на каждый градус Цельсия в течение беременности.
Также исследователи связали действие жары с развитием психических заболеваний, включая расстройство пищевого поведения и шизофрению.
Сообщается, что такие эффекты достигают кульминации в связи с более низкой продолжительностью жизни: было выявлено, что люди, которые подвергались повышенному воздействию тепла в утробе матери, уходили из жизни раньше сверстников, родившихся в более прохладном климате.
Африканцы выделили несколько факторов вредного воздействия жары во время беременности на будущего ребенка: среди них ухудшение здоровья матери, прямое влияние на развитие плода, включая врожденные дефекты нервной системы, увеличение риска преждевременных родов и повреждение ДНК младенца.
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