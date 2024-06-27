Госстат оценил рост ВВП за первый квартал

Реальный внутренний валовой продукт (ВВП) Украины в первом квартале 2024 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,2%. Такие предварительные данные опубликовала Государственная служба статистики.

Указано, что рост экономики в первом квартале учитывает сезонный фактор.

При этом по сравнению с первым кварталом 2023 года ВВП вырос сразу на 6,5%.

В первом квартале 2023 года реальный ВВП сократился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором квартале ВВП вырос на 19,2%, в третьем — на 9,6%, в четвертом — на 4,7%.

Напомним, Украина получила еще один крупный транш от ЕС.