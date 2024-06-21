Названы полезные для слуха продукты

Выяснилось, какие продукты полезны для слуха. О них поведали профессор нейроаудиологии университетского колледжа Лондона Дорис-Ева Бамиу в Великобритании и местный аудиолог Майкл Марчант.

По их словам, альтернативная средиземноморская диета, предписывающая потребление растительной пищи, нежирных молочных продуктов, рыбы, орехов и птицы, способствует улучшению слуха.

Так, сообщается о том, что положительное влияние альтернативной средиземноморской диеты на качество слуха было задокументировано в исследовании the Conservation of Hearing Study. В опыте участвовали 71 тысяча женщин в возрасте от 27 до 44 лет, которым нужно было описать свой рацион питания.

Наблюдение длилось долгих двадцать лет.

В результате выяснилось, что у людей, чей рацион питания был схож с AMED (альтернативной средиземноморской диетой), риск потери слуха по мере естественного старения был примерно на 30% ниже.

Отмечается, что в рамках AMED следует отдавать предпочтение растительной пище, нежирным молочным продуктам, рыбе, орехам, оливковому маслу и птице.

При этом долю продуктов животного происхождения и насыщенных жиров в рационе требуется ограничить.

Информируется, что AMED помогает снизить уровень холестерина в организме и кровяное давление, а также предотвратить запуск воспалительных процессов.

Дело в том, что избыток холестерина и гипертония могут снизить функцию кровеносных сосудов и ухудшить кровоснабжение улитки – заполненной жидкостью области во внутреннем ухе, которая играет важную роль в обеспечении слуха.

Ранее стало известно, какую рыбу стоит есть женщинам.