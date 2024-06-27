Зеленский прибыл в Брюссель, где подпишет несколько соглашений о безопасности

Сегодня, 27 июня, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Брюссель. Там он подпишет еще три двусторонних соглашения по безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал президента.

Как напомнил президент, на днях Украина официально начала переговоры о членстве в Европейском союзе (ЕС). Сегодня же, во время визита в Брюссель, он примет участие в заседании Европейского совета и поблагодарит лидеров стран-членов блока за поддержку страны на ее пути к интеграции.

В частности во время визита Зеленский:

— встретится с лидерами ЕС и государств-членов и проведет двусторонние переговоры;

— подпишет три соглашения по безопасности, одно из которых с ЕС;

«Оно (соглашение по безопасности с ЕС) впервые закрепит обязательства всех 27 государств-членов предоставлять Украине широкую поддержку несмотря на любые институциональные изменения внутри», — добавил он.

Напомним, Украина и США подписали соглашение о гарантиях безопасности.