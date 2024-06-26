Сегодня вечером отключений света в Украине станет больше

«Укрэнерго» увеличило объем ограничений электроснабжения для бытовых потребителей вечером 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».

По данным пресс-службы, меры ограничения потребления действуют на протяжении всех суток.

«С 17:00 до 23:00 объем ограничений будет больше», — говорится в сообщении.

Графики можно узнать на сайтах облэнерго.

В «Укрэнерго» отметили, что главная причина применения мер ограничений — последствия уже восьми с начала этого года ракетных ударов врага по украинской энергосистеме.

«Для преодоления дефицита привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, поэтому Диспетчерский центр „Укрэнерго“ вынужден применять меры по ограничению потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей», — говорится в сообщении.

Напомним, в «Укрэнерго» рассказали, как графики отключения света будут действовать 26 июня.