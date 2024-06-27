Прогноз погоды: Украину постепенно накрывает жара

Синоптики поведали, чего ждать от погоды в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в пятницу, 28 июня, в большинстве областей будет сухо, лишь на Закарпатье и в Карпатах пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью плюс 14-19, на побережье морей до 23 тепла, днем прогреется до плюс 26-31.

В Киеве завтра будет без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью 17-19 тепла, днем плюс 28-30.

В субботу, 29 июня, в Украине должно быть сухо. Однако в большинстве западных областей днем пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью плюс 16-21, на побережье морей до 23 тепла, в восточных областях плюс 12-17. Днем 28-33 тепла, на юге местами до плюс 35, в восточных и большинстве западных областей 25-30 тепла.

В украинской столице послезавтра будет без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью около плюс 20, днем 30-32 тепла.

Ранее синоптик предупредила украинцев о возвращении жары.