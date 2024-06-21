Британцы узнали о шимпанзе кое-что интересное

Эксперты из Оксфордского университета в Великобритании узнали кое-что новое о шимпанзе. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что эти животные в дикой среде применяют различные растения с лекарственными свойствами для лечения ран и инфекций.

Ученые следили за поведением 51 шимпанзе из двух сообществ в Центральном лесном заповеднике Будонго в Уганде.

Также исследователи собрали растения, которые употребляли обезьяны, и изучили их биологические свойства.

В результате оказалось, что 88% флоры, которые использовали шимпанзе, подавляют рост бактерий, а 33% обладают противовоспалительными свойствами.

Указывается, что древесина дерева семейства Alstonia boonei показала сильнейший антибактериальный эффект, а также снимала воспаление.

Кроме этого, по их словам, кора и смола восточноафриканского красного дерева Khaya anthotheca и листья папоротника Christella parasitica тоже обладали противовоспалительными свойствами.

Британцы наблюдали, как самец шимпанзе с травмированной рукой искал и ел листья папоротника, что, возможно, помогло уменьшить боль и отек.

Была при этом зарегистрирована особь с паразитарной инфекцией, поедающей кору кошачьего дерева Scutia myrtina.

Отмечается, что обезьяны осознанно ищут определенные растения из-за их лечебных свойств.

Резюмируется, что опыт этих животных способен помочь людям создать новые растительные препараты для борьбы с бактериями и воспалительными заболеваниями.

Ранее шотландцы обнаружили интересное сходство между людьми и шимпанзе.