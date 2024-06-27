В Киеве вводят ограничение движения для грузовиков

В Киеве с 27 июня по 1 июля вводят ограничение движения для грузовиков из-за прогнозируемой жары. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Отмечается, что при температуре свыше +28°С с 10:00 до 22:00 на улично-дорожной сети Киева будет действовать ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств общим весом более 24 т и нагрузкой на ось свыше 7 т.

«Контролировать соблюдение этих ограничений будет Управление патрульной полиции в г. Киеве. Просим водителей отнестись с пониманием к вынужденным временным неудобствам», — говорится в сообщении.

Напомним, в Yasno объяснили, почему в Киеве больше отключений, чем по Украине.