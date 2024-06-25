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Новости > Стало известно, почему мужчины лысеют

Стало известно, почему мужчины лысеют

Агата Кловская
25.06.24 02:22
135
Стало известно, почему мужчины лысеют

Эксперты из Манчестерского университета в Великобритании назвали еще один фактор проблем с волосами у мужчин. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что чрезмерная активность механизма, называемого интегрированной реакцией на стресс, способна привести к ухудшению качества волос у мужчин.

Британцы отмечают, что интегрированная реакция на стресс – это важная естественная реакция организма, которая помогает клеткам приостановить обычную деятельность, когда они испытывают чрезмерные нагрузки, и частично переводит их в состояние покоя.

По их словам, подобная заморозка работы клеток позволяет организму справиться с напряжением.

Информируется, что чрезмерная активация пути способна привести к дисфункции клеток волосяных луковиц, что полностью останавливает нормальный рост волос и способствует истончению волосяных стержней.

Это было установлено после анализа работы волосяных фолликул мужчин с алопецией (облысением) под микроскопом.

Специалисты сообщают, что интегрированная реакция на стресс может чрезмерно активизироваться по мере приближения к пожилому возрасты, чем можно обосновать ухудшение качества волос у людей после 70 лет.

Говорится, что сейчас лекарств, подавляющих такую активность, нет, а для восстановления волос нередко используются средство для наружного применения миноксидил и препарат финастерид.

Кроме этого, некоторые люди прибегают к операции по пересадке волос.

Ранее австралийцы поведали об опасности громкого храпа.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

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