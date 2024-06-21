Американцы рассказали, на какие болезни может указывать ухудшение режима сна

Эксперты из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) поведали о том, на какие болезни может указывать ухудшение режима сна. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что изменение фенотипа сна, то есть показателей его прерывистости, продолжительности и качества, способно указывать на диабет и инфекционные заболевания.

Во время своей работы ученые проанализировали информацию о специфике сна 33 тысяч человек. Они оценили качество, продолжительность и прерывистость ночного отдыха за пять миллионов ночей с помощью Oura Ring – «умного» кольца, отслеживающего показатели частоты сердечных сокращений, активности и температуры.

Данная информация была сопоставлена с изменениями состояния здоровья участников.

Специалисты выделили пять основных фенотипов сна.

Первый, «здоровый» тип, предполагает непрерывный сон продолжительностью около восьми часов не менее шести дней подряд.

Сообщается, что люди с вторым фенотипом сна отдыхали непрерывно примерно половину ночи, а далее – короткими периодами времени продолжительностью менее трех часов.

Информируется, что фенотип номер три предполагал преимущественно непрерывный сон и одну ночь прерывистого отдыха в неделю.

Особы с четвертым фенотипом спят в основном непрерывно, но у них бывают редкие ночи, когда длительный сон нарушается пробуждениями.

Указывается, что фенотип номер пять является самым редким и характеризуется крайне нарушенным сном.

Оказалось, что в рамках исследования смена фенотипа часто предшествовала развитию различных патологий, таких как диабет, апноэ, коронавирус и грипп.

Американцы считают, что характер и частота переключения между фенотипами сна могут предоставить во много раз больше информации, относящейся к ранней диагностике заболеваний, по сравнению с определением фенотипа сна человека в отдельности.

Ранее американцы объяснили, почему спать нужно ложиться вовремя.