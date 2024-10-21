Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин в понедельник, 21 октября, прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Остин прибыл в Киев, «поскольку будущее помощи США Украине зависит от неизбежных президентских выборов в США, а Россия продолжает добиваться небольших, но постоянных успехов на фронте».

Остин планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы обсудить потребности Украины в вооружении и то, как США могут продолжать поддерживать ВСУ в течение следующего года.

«Визит министра также станет моментом для него, чтобы „отступить“ и взглянуть на „дугу“ отношений США и Украины за последние два с половиной года войны», — сказал высокопоставленный чиновник обороны.

Напомним, в НАТО объяснили, почему Украине не дают приглашение.