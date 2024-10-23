Эндокринолог поведала о небывалой пользе черного хлеба

Российский эндокринолог Мария Калошина поведала о том, чем полезен черный хлеб. Она пояснила, почему этот продукт стоит употреблять в пищу.

По ее словам, в нем содержатся ненасыщенные жиры, которые помогают уменьшить риски развития атеросклероза, снижают инсулинорезистентность и воспалительные процессы в организме.

Говорится: «Черный хлеб относительно белого хлеба содержит чуть большее количество полезного жира, поскольку зерно темной муки более маслянистое и менее переработанное, чем в пшеничной первого сорта».

Поясняется: «Жиры, содержащиеся в хлебе, имеют высокую пищевую ценность для организма, поскольку являются ненасыщенными. Это те жиры, которые помогают снизить риски развития атеросклероза, снижают инсулинорезистентность, снижают воспалительные процессы в организме».

Также информируется о том, что черный хлеб можно считать полезнее белого с точки зрения пищевой ценности.

Дело в том, что пищевые волокна, содержащиеся в ржаной муке, практически в два раза превышают таковые в белой пшеничной муке высшего сорта, из которой пекут белый хлеб.

Отмечается, что пищевые волокна помогают испытывать чувство насыщения, дольше задерживаются в кишечнике, тормозят всасывание сахара, выводят излишки жира, помогают росту полезной микрофлоры.

Акцентируется внимание н атом, что и белая мука может быть цельнозерновой. Также можно пробовать изделия из муки пророщенной пшеницы, то есть содержание пищевых волокон в таком белом хлебе может сравниться с черным.

Специалист рассказала: «Если рассматривать продукт с точки зрения энергетической ценности, то калорийность белого и черного хлеба практически одинакова. Выбирая вид черного хлеба следует учитывать, что в него могут добавлять различные сахара для улучшения вкусового качества».

Резюмируется: «В составе может быть как добавленный белый сахар, так и различные натуральные компоненты, которые также содержат сахара другого вида, например, солод. Также семечки и различные сухофрукты хоть и считаются полезной едой, но по калорийности этот хлеб будет выше в половину от такого же, но без них».

Ранее был составлен список самых вредных супов.