Зеленский подписал указ о ликвидации МСЭК

Президент Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий. Об этом сообщает сайт Офиса президента.

Как указано в указе, Кабмин должен разработать план ликвидации медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года. Его необходимо будет подать на рассмотрение в Верховную Раду

Также в течение 3 месяцев будут проверять решение МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам — все необоснованные решения будут пересмотрены.

В указе указано, что через две недели будет создан план цифровизации процессов МСЭК. А в течение недели будет проведен аудит пенсионных выплат по инвалидности для госслужащих.

Кроме того, будет пересмотрен механизм начислений пенсий для должностных лиц, чтобы сделать систему более прозрачной.

Напомним, Костин уходит с поста Генпрокурора после скандалов с МСЭК.