Центральную МСЭК планируют ликвидировать до конца недели

Центральную медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК) планируется ликвидировать до конца недели. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге в среду, 23 октября.

«До конца этой недели мы примем распоряжение Кабинета Министров, которое у нас ликвидирует центральную МСЭК. Мы к этому готовились, укрепляя материально-техническую базу именно подчиненного института в Днепре. Поскольку мы видели, что центральная МСЭК — это только была визуальная экспертиза, потом люди направлялись на клинические базы в Днепр и Винницу», — сказал он.

Ляшко также прокомментировал вопрос о своей возможной отставке на фоне скандала с МСЭК. Министр заявил, что написать заявление на увольнение проще, чем провести реформу.

«Я не назначаю и не увольняю руководителей МСЭК. Я назначаю и увольняю руководителя Центральной медико-санитарной комиссии, который был вчера уволен моим приказом. Поверьте, заявление написать наверняка проще, чем реформировать МСЭК», — заявил Ляшко.

Напомним, Зеленский подписал указ о ликвидации МСЭК.