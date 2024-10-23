Из-за войны в Украине в Европу может вернуться страшная зараза

Из-за продолжающейся в Украине войны в Европу может вернуться Полиомиелит. Риски этого очень высоки.

Появился отчет европейского бюро Всемирной организации здравоохранения.

В нем сказано о том, что после более чем двадцатилетнего отсутствия полиомиелита на европейском континенте риски его возвращения возрастают.

Сказано: «Конфликты представляют особую угрозу для функционирования программ иммунизации».

Добавляется: «Европейская комиссия ВОЗ по сертификации ликвидации полиомиелита выразила обеспокоенность в связи с тем, что Украина по-прежнему подвержена высокому риску устойчивой передачи полиовируса в случае заноса дикого вируса или циркулирующего вируса вакцинного происхождения из-за неоптимального иммунитета населения».

Справка :

Полиомиелит представляет собой вирусное заболевание, которое может вызывать паралич и даже смерть.

Эта зараза передается через фекально-оральный путь, чаще всего через загрязненную пищу и воду.

Симптомы болезни могут варьироваться от легкой лихорадки и боли в горле до тяжелых неврологических нарушений, требующих неотложной медицинской помощи.

Увы, но без вакцинации полиомиелит может приводить к серьезным последствиям, включая инвалидность.

Ранее мы писали, что полиовирус начал расползаться по Украине.