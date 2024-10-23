Из-за войны в Украине в Европу может вернуться страшная зараза

Из-за продолжающейся в Украине войны в Европу может вернуться Полиомиелит. Риски этого очень высоки.
Появился отчет европейского бюро Всемирной организации здравоохранения.
В нем сказано о том, что после более чем двадцатилетнего отсутствия полиомиелита на европейском континенте риски его возвращения возрастают.
Сказано: «Конфликты представляют особую угрозу для функционирования программ иммунизации».
Добавляется: «Европейская комиссия ВОЗ по сертификации ликвидации полиомиелита выразила обеспокоенность в связи с тем, что Украина по-прежнему подвержена высокому риску устойчивой передачи полиовируса в случае заноса дикого вируса или циркулирующего вируса вакцинного происхождения из-за неоптимального иммунитета населения».
Справка:
Полиомиелит представляет собой вирусное заболевание, которое может вызывать паралич и даже смерть.
Эта зараза передается через фекально-оральный путь, чаще всего через загрязненную пищу и воду.
Симптомы болезни могут варьироваться от легкой лихорадки и боли в горле до тяжелых неврологических нарушений, требующих неотложной медицинской помощи.
Увы, но без вакцинации полиомиелит может приводить к серьезным последствиям, включая инвалидность.
Ранее мы писали, что полиовирус начал расползаться по Украине.