Тертулиана Лустоза: историк-трансгендер показал студентам свой зад

Бразильский историк-трансгендер Тертулиана Лустоза произвела настоящий фурор в четверг, когда продемонстрировала студентам свой зад после того, как встала и начала танцевать тверк во время лекции, сообщает британское издание The Daily Mail.

Тертулиана Лустоза, научный сотрудник Университета Баии, подарила студентам эротический танец, который был исполнен в рамках ее лекции о гендере и сексуальности в Федеральном университете Мараньяна, где Лустоза была приглашенным докладчиком.

По другой версии танец Тертулианы Лустозы случился на конференции «Разногласия по гендеру и сексуальности».