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Новости > Трамп готовится захватить власть даже в случае поражения на выборах, — Politico

Трамп готовится захватить власть даже в случае поражения на выборах, — Politico

Александр Панько
21.10.24 15:51
173
Трамп готовится захватить власть даже в случае поражения на выборах, — Politico

Дональд Трамп не только может предпринять вторую попытку отменить результаты проигранных им выборов, но и вместе со своими союзниками уже закладывает для этого основу. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, Трамп уже предпринял эту попытку. Но 2024 год — это не 2020 год. На этот раз путь Трампа к достижению цели еще экстремальнее.

«Угроза сохраняется», — заявил Тим Хифи, возглавлявший расследование попыток Трампа оспорить результаты выборов в специальном комитете Палаты представителей 6 января.

Во-первых, у Трампа нет некоторых инструментов, которыми он угрожал воспользоваться четыре года назад, чтобы отменить передачу власти. Сегодня военные и Министерство юстиции подотчетны Джо Байдену.

Трампу также нужны союзники, чтобы победить на выборах, что позволит им отменить поражение: отмена победы Камалы Харрис потребует огромной помощи от республиканских влиятельных лиц в государственных палатах и Конгрессе, некоторые из которых отвергли его четыре года назад.

Первая попытка Трампа использовать заброшенный механизм американской демократии также подстегнула реальные действия демократов Конгресса. Изменения в законе о подсчете голосов избирателей после попытки Трампа 2020 года были направлены на то, чтобы связать счетчиков голосов, должностных лиц выборов и даже Конгресс с результатами, заверенными правительствами штатов, что в теории усложняет задачу фальсификации выборов.

Но Трамп идет на выборы 2024 года, будучи информированным о своей неспособности отменить результаты четырьмя годами ранее. И его стимул получить полномочия и защиту Белого дома, вероятно, сильнее, чем когда-либо: если он проиграет, Трамп столкнется с лавиной уголовных разбирательств, которые могут длиться всю его оставшуюся жизнь. Если он победит, они, скорее всего, исчезнут.

«Никто точно не знает, как именно Трамп нападет на избирательную систему в 2024 году, — сказал член избирательного комитета 6 января представитель Джейми Раскин (демократ от Мэриленда). — Что он сделает на этот раз?»

По мнению законодателей, следователей Конгресса, партийных деятелей, должностных лиц избирательных комиссий и экспертов по конституционному праву, ответ выглядит примерно так:

— Он усилит недоверие к результатам выборов, делая необоснованные или преувеличенные заявления о широкомасштабном мошенничестве на выборах и возбуждая маловероятные судебные иски, оспаривающие достаточное количество бюллетеней, чтобы переломить исход выборов в ключевых штатах.

— Он будет опираться на дружественных ему чиновников округа и штата, чтобы те воспрепятствовали утверждению результатов выборов — бесполезное занятие, которое, тем не менее, подстегнет кампанию по оказанию давления на избранных республиканских законодателей в палатах представителей штатов и Конгрессе.

— Он призовет союзников в законодательных органах колеблющихся штатов, контролируемых Республиканской партией, назначить «альтернативных» выборщиков президента.

— Он будет рассчитывать на то, что конгрессмены-республиканцы поддержат этих альтернативных выборщиков — или, по крайней мере, отклонят выборщиков-демократов — когда они соберутся для подтверждения результатов.

— Он попытается добиться того, чтобы Харрис лишили 270 голосов в Коллегии выборщиков, что перенесет выборы в Палату представителей, где у республиканцев, скорее всего, будет достаточно голосов, чтобы выбрать Трампа следующим президентом.

Некоторые из необходимых ингредиентов для этой необычной кампании уже есть. Трамп уже приступил к четкой миссии по разжиганию как можно большей неопределенности относительно результатов выборов.

Он утверждает, что единственный способ проиграть Харрис — это если демократы сжульничают, несмотря на отсутствие доказательств того, что в 2020 году или в 2024 году имели место какие-либо существенные мошенничества. Послушные союзники подхватили эти сообщения.

И многие из чиновников, которые стояли на пути Трампа четыре года назад, были отстранены или ушли в отставку, уступив власть более послушным преемникам, поддерживающим Трампа. Между тем, угрозы в адрес должностных лиц избирательных комиссий и растущие опасения гражданских беспорядков усилились — возможно, на избирательных участках, в помещениях для подсчета голосов и на церемониях коллегии выборщиков, — что, как опасаются противники Трампа, может усилить любую кампанию по подрыву выборов.

Возможно, Трамп и его союзники не будут прилагать последовательных усилий, чтобы отменить свое поражение на выборах. Убедительная победа Харрис затруднит для Трампа привлечение республиканцев на свою сторону.

Но в целом наблюдатели за выборами, избранные лидеры и некоторые из союзников Трампа сходятся в одной рабочей предпосылке: в ночь выборов, независимо от того, что покажут результаты, сколько голосов останется неподсчитанными и сколько советников скажут ему обратное, Дональд Трамп объявит себя победителем.

И оттуда он мог бы приступить к рискованному, но правдоподобному плану с целью отмены законных результатов выборов и занять Белый дом.

Напомним, Трамп собирался нанести удар по Москве.

Тэги: США, Дональд Трамп, захват власти

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