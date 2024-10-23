Синоптики сообщили, ждать ли сюрпризов от погоды в Украине под конец рабочей недели

Синоптики поведали, чего ждать от погоды в Украине под конец рабочей недели. Свой прогноз на ближайшие дни дал Гидрометцентр.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в четверг, 24 октября, в нашей стране сохранится сухая погода. Ночью и утром в западных, Житомирской и Винницкой областях местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.

Ночью плюс 1-6, на юге 5-10 тепла, на высокогорье Карпат от 3 мороза до 2 тепла. Днем плюс 9-14 тепла, на Закарпатье и юге Украины до 17 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 4-6, днем 11-13 тепла.

Кроме этого информируется, что в пятницу, 25 октября, тоже будет без осадков, только днем в восточных областях пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью плюс 1-6, в западных областях около 0. Днем плюс 9-14, на Закарпатье 13-18 тепла.

В украинской столице послезавтра будет без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью плюс 4-6, днем 11-13 тепла.

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