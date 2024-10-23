В одной из стран решили арестовывать квадроберов

Власти Узбекистана пойдут на суровые меры в борьбе с квадроберами. Взрослых людей, которые занимаются этим, будут наказывать.

Так, МВД страны уже выступило с предупреждением для взрослых жителей страны, увлекающихся субкультурой квадробинга, о привлечении к ответственности за мелкое хулиганство вплоть до пятнадцати суток ареста.

Говорится: «Действия совершеннолетних граждан, увлекающихся субкультурой квадробинга также подпадают под административную ответственность».

Правоохранители поведали, что увлечение взрослых квадробингом будут квалифицироваться по статье административного кодекса «мелкое хулиганство» и наказываться штрафом от трех до пяти базовых расчетных величин (от 88,5 до 147 долларов) или административным арестом до пятнадцати суток.

Ранее мы писали о том, что такое квадробика – безобидное развлечение или тревожный звоночек.