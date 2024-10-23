Рютте сделал новое заявление по поводу участия КНДР в войне в Украине

Отправка военных из Северной Кореи для участия в войне против Украины может привести к усилению эскалации. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, говорится на сайте Альянса.

При этом генсек НАТО отметил, что пока нет официальной информации, подтверждающей эти действия.

«Это была бы значительная эскалация. К настоящему моменту я не могу это подтвердить. Кроме того, мы получим последние новости из Южной Кореи в начале следующей недели», — сказал Рютте.

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