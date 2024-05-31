Синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в первые дни лета

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в первые дни лета. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в субботу, 1 июня, ночью на Закарпатье и Прикарпатье, днем в западной части и местами в Киевской области пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. На остальной территории нашей страны будет без осадков. В западных, Житомирской и Харьковской областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно южный, в восточных областях северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 12-17, днем 24-29 тепла, на востоке и юго-востоке прогреется до плюс 32. В Карпатах ночью 8-13 тепла, днем плюс 15-20.

В Киеве завтра ночью будет сухо, а вот днем местами пройдут кратковременный дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Ночью плюс 14-16, днем 27-29 тепла.

Также сообщается, что в воскресенье, 2 июня, в Украине местами пройдут кратковременные дожди с грозами, днем в отдельных районах град. В юго-восточной части страны и в восточных областях будет без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Ночью в западных областях плюс 10-15, днем 21-26 тепла. На остальной территории ночью плюс 13-18, днем 24-29 тепла, на юге и востоке прогреется до плюс 28-33.

В украинской столице послезавтра местами пройдут кратковременный дождь, возможны грозы. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 16-18, днем 26-28 тепла.

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