Во Франции зафиксировали мор очень милых птичек

Ужас творится во Франции. Стало известно, что более 45 тысяч птиц тупиков выбросило на Атлантическое побережье станы за три месяца.

По словам экологов, тупики составляют 96% от общего числа птиц, собранных зимой на Атлантическом побережье страны.

Увы, с 19 декабря 2025-го года по 17 марта 2026-го года было обнаружено 45 014 мертвых или живых атлантических тупиков, выброшенных на берег.

Сообщается, что массовые случаи выбрасывания тупиков на берег редки для Франции. По его словам, подобное явление наблюдалось в 2014-м году, когда погибли примерно 50 тысяч таких птиц.

Добавляется, что зимой в гибели птиц существенную роль сыграли сильные штормы.

В природоохранной организации Sea Shepherd говорят, что на одну птицу, найденную на берегу, может приходиться до десяти птиц, погибших в море по различным причинам.

Ранее мы писали, что в Антарктиде птицы массово гибнут от вируса H5N1.