Региональные

Новости > Во Франции зафиксировали мор очень милых птичек

Во Франции зафиксировали мор очень милых птичек

Александр Панько
15.04.26 16:08
Ужас творится во Франции. Стало известно, что более 45 тысяч птиц тупиков выбросило на Атлантическое побережье станы за три месяца.

По словам экологов, тупики составляют 96% от общего числа птиц, собранных зимой на Атлантическом побережье страны.

Увы, с 19 декабря 2025-го года по 17 марта 2026-го года было обнаружено 45 014 мертвых или живых атлантических тупиков, выброшенных на берег.

Сообщается, что массовые случаи выбрасывания тупиков на берег редки для Франции. По его словам, подобное явление наблюдалось в 2014-м году, когда погибли примерно 50 тысяч таких птиц.

Добавляется, что зимой в гибели птиц существенную роль сыграли сильные штормы.

В природоохранной организации Sea Shepherd говорят, что на одну птицу, найденную на берегу, может приходиться до десяти птиц, погибших в море по различным причинам.

Ранее мы писали, что в Антарктиде птицы массово гибнут от вируса H5N1.

