Зеленский призвал готовиться к следующей зиме

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление во время выступления на Конгрессе местных и региональных властей в Ужгороде. По его словам, нашей стране уже сейчас следует готовиться к следующей зиме.

Политик отметил: «Прошли зиму, что можно сказать – расслабляться наверняка нельзя. Готовиться надо к следующей зиме. Это для нас сегодня приоритет».

При этом глава государства поблагодарил все области, подготовившие планы устойчивости и защитившие их.

Указывается: «Я думаю, что вы сегодня общались с нашими чиновниками, общались с нашими парламентариями. Я даже слышал, что было громко. Это нормально».

Украинский лидер также анонсировал приближение важных решений, сказав о том, что проект на Ближнем Востоке будет усиливать нашу страну с точки зрения энергетической безопасности.

Резюмируется: «Следует готовиться в любом случае и восстанавливать нашу энергетическую способность, когда бы ни закончилась война».

