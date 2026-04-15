Новости > Психологи рассказали, как отучить детей врать

Психологи рассказали, как отучить детей врать

Александр Панько
15.04.26 15:49
Психологи рассказали, как отучить детей врать

Психологи из Сингапура дали дельный совет. Они рассказали, как отучить детей обманывать.

По их словам, малыши реже врут, если им прямо разрешить это делать.

Специалисты стремились понять, как моральные нормы взаимодействуют с ситуациями, где обман формально допустим. К примеру, в стратегической игре.

В опыте участвовали дети от трех до семи лет из Сингапура, которым предлагали простую игру: спрятать наклейку под один из двух стаканов, а затем указать на один из них, чтобы взрослый попытался ее найти. Чтобы выиграть, нужно было солгать. Часть детей перед началом прямо предупреждали: в этой игре можно говорить неправду, чтобы победить. Остальным этого не говорили.

Оказалось, что хотя дети обманывали в 60–80% случаев – те, кому разрешили лгать, делали это реже. Этот эффект подтвердился в трех независимых экспериментах.

Отмечается, что это свидетельствует о том, что моральные установки у детей сохраняют влияние даже тогда, когда правила вроде бы снимают запрет на ложь. Когнитивные способности и этика оказываются тесно связаны уже в раннем возрасте.

Как это объяснить?

Информируется, что, во-первых, сама формулировка инструкции могла усилить моральный акцент: фраза «обычно это плохо» делает тему лжи более значимой для ребенка. Во-вторых, дети склонны угадывать ожидания взрослых. Услышав разрешение на обман, они могли решить, что это проверка честности – и выбрать правду. Есть и более «игровое» объяснение: если ребенок думает, что от него ждут лжи, он может выбрать противоположную стратегию, чтобы выиграть.

Резюмируется, что даже в простых играх поведение детей определяется не только расчетом, но и внутренними моральными ориентирами.

Ранее была обнаружена новая опасность смартфонов для подростков.

