Новости > Ученые заявили, что ночи на Земле становятся светлее

Ученые заявили, что ночи на Земле становятся светлее

Агата Кловская
15.04.26 15:46
Международная группа экспертов сделала неожиданное открытие. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ночное освещение Земли становится ярче.

В ходе работы ученые оценили спутниковые данные NASA и NOAA.

Оказалось, что ночная сторона нашей планеты постоянно меняется и не демонстрирует стабильного роста яркости, а свет на карте Земли появляется, исчезает и перераспределяется, отражая экономические, социальные и природные процессы.

Отмечается, что данные прибора VIIRS DNB за 2014-2022-е годы демонстрируют, что глобальное ночное освещение увеличивается примерно на 2% в год, а за весь период общий рост составил 16%.

Говорится: «Невзирая на то, что общий рост составил 16% по всему миру, это не означает, что освещение стало ярче везде. В регионах, где оно стало ярче, мы обнаружили, что глобальные выбросы увеличились на 34%. Это компенсировалось снижением выбросов в других регионах на 18%».

Добавляется, что в странах с быстрым развитием, таких как Китай и Индия, ночное освещение усиливается за счет урбанизации, строительства инфраструктуры и расширения доступа к электричеству. Свет в таких случаях служит индикатором экономической активности и роста.

При этом в ряде регионов наблюдается обратная тенденция. Снижение яркости может быть связано как с осознанной политикой энергосбережения – к примеру, в некоторых странах Европы, – так и с кризисами. В Венесуэле уменьшение освещенности ученые связывают с ухудшением инфраструктуры и перебоями в энергоснабжении.

Сообщается: «Отдельные изменения происходят резко: войны, стихийные бедствия или локдауны могут буквально за ночь «погасить» целые города. Благодаря использованию ежедневных спутниковых снимков исследователи смогли фиксировать даже кратковременные колебания, которые ранее оставались незаметными».

Резюмируется, что ночное освещение становится важным инструментом мониторинга – оно позволяет в реальном времени отслеживать развитие регионов, экономические спады и последствия чрезвычайных ситуаций.

Ранее в США предрекли битву за космос.

