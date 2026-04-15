Итальянцы поведали об уникальной пользе томатов

Эксперты из университета Брешии в Италии рассказали об уникальной пользе томатов. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что добавка на основе цельных томатов способна снижать накопление жира в печени и подавлять воспалительные процессы, связанные с метаболически ассоциированной жировой болезнью.

Специалисты проанализировали в влияние томатной добавки, обогащенной антиоксидантами, на клетки печени человека.

Оказалось, что она снижает уровень липидов, накапливающихся в клетках, включая триглицериды и эфиры холестерина.

Кроме этого, как добавляется, уменьшалось содержание соединений, связанных с повреждением клеток и развитием воспаления.

Сообщается, что такая добавка подавляла активность белков, участвующих в прогрессировании заболевания. Речь идет о сигнальных молекулах, связанных с воспалением, гибелью клеток и формированием фиброза, то есть процессов, которые могут привести к циррозу и раку печени.

Указывается, что такой эффект связан не с одним веществом, а с комплексом соединений, содержащихся в томатах, включая ликопин и полифенолы. В совокупности они воздействуют сразу на несколько механизмов болезни и работают эффективнее, чем по отдельности.

Резюмируется, что подобные добавки могут рассматриваться как дополнение к здоровому питанию, но их эффективность еще предстоит подтвердить в клинических исследованиях с участием людей.

Ранее китайцы обнаружили неожиданную пользу цитрусовых.