Названы продукты для поднятия настроения

Российский диетолог Татьяна Залетова поведала о том, какие продукты помогут поднять настроение. Составила полезный список.

Сообщается, что так называемый гормон радости серотонин, который дает ощущение спокойствия и благополучия, не поступает с едой в мозг напрямую, но, его предшественник аминокислота триптофан содержится в твердых сырах (пармезан и чеддер), индейке, семенах тыквы, яйцах.

Для того, чтобы тот хорошо усвоился, следует потреблять эти продукты со сложными углеводами, к примеру, съесть овсянку со столовой ложкой тыквенных семечек.

Эксперт рассказала, что гормон дофамин синтезируется из аминокислоты тирозин, которой есть в твороге, курице, авокадо, бананах и миндале, добавила врач.

Кроме этого, по ее словам, поднять настроение могут омега-3 жирные кислоты – жирная рыба (скумбрия, сельдь, сардины, лосось), грецкие орехи и льняное масло.

Резюмируется: «Более 90% серотонина в организме производится не в мозге, а специальными клетками кишечника. Поэтому продукты, поддерживающие микробиоту, тоже косвенно влияют на выработку гормонов радости. Самыми полезными в этом плане можно назвать кефир, йогурт без сахара, квашеную капусту (не маринованную с уксусом) и кимчи».

