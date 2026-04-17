Иран предлагает новый формат прохода через Ормуз

Иран во время переговоров по завершению войны предложил новый формат прохода судов через Ормузский пролив. Речь идет о движении вдоль противоположного, оманского берега при условии достижения договоренностей, которые предотвратят возобновление боевых действий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

В случае заключения соответствующего соглашения Иран готов разрешить такой транзит без препятствий со своей стороны.

Ормузский пролив шириной около 34 км разделен между Ираном и Оманом. В настоящее время Иран требует от судов, которым разрешает проход, двигаться вдоль своего побережья, а с некоторых взимает плату. Также Тегеран стремился и далее контролировать грузы, проходящие через пролив.

Тем временем иранский чиновник отметил, что новое предложение предусматривает сохранение Ираном контроля в пределах собственных территориальных вод, но без вмешательства в воды Омана. По его словам, этот шаг призван продемонстрировать готовность к деэскалации, и Тегеран ожидает аналогичных шагов от США.

Источник в западных спецслужбах сообщил, что идея беспрепятственного прохода судов через оманские воды уже рассматривалась, однако неизвестно, был ли ответ со стороны США.

По оценке Reuters, такая инициатива может стать первым шагом к восстановлению статус-кво судоходства через Ормузский пролив, через который до начала войны транспортировали около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Венс назвал блокирование Тегераном Ормузского пролива «актом экономического терроризма», и добавил, что США тоже так могут.