Дмитрий Вербицкий: семья заместителя Генпрокурора купила офисное здание по цене дачи, - СМИ

По данным декларации, жена заместителя Генерального прокурора Украины Дмитрия Вербицкого за копейки приобрела в самом сердце Одессы жилой дом усадебного типа. Визуально сооружение скорее напоминает офисы, а задекларировал этот объект чиновник только накануне громкого журналистского расследования, пишет Проблематик.

Издание также сообщает следующее:

«Журналисты сняли с высоты птичьего полета кадры уникальной местности в столице, которую уже успели окрестить «раем» для судей, прокуроров и чиновников. Речь идет о закрытом коттеджном городке «Коник», который имеет собственное побережье с пляжем и территорию, огражденную от рядовых граждан огромным забором с КПП. Именно в одном из этих таунхаусов, по данным журналистов, проживает действующий заместитель Генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий. В прошлом году чиновник задекларировал аренду жилого дома на 155 квадратов, в документе этот объект оценен более чем в 2 миллиона гривен. Однако, как установили наши коллеги из проекта «Радио свободы», на самом деле рыночная стоимость поместья в «Конике» составляет около 470 тысяч долларов. То есть цену «занизили» в шесть раз. Этот дом по доверенности приобрел племянник Вербицкого, но последний тоже якобы был «на смотринах» и, похоже, поселился там сам. Однако в свежей декларации заместителя Генпрокурора могут быть и другие «неточности». В марте 2024 года Дмитрий Анатольевич подал декларацию за предыдущий год. Но уже через месяц внес в нее определенные коррективы: добавил дом площадью 420 квадратов и земельный участок к нему. Указанные совладелицы застройки — его экс-жена Виктория Васильевна и некая Светлана Юрчак, а сам Дмитрий, значит, разделяет долю согласно статье 60 Семейного кодекса Украины.

Что представляет собой эта таинственная застройка в Одессе, указанная как жилой дом?

«Итак, два этажа, ни забора, ни приусадебного участка. Сразу тротуар и дорога. Сложно назвать этот дом жилым усадебного типа. Видим несколько бетонных крылец вдоль периметра. Очевидно, это несколько отдельных входов в не соединенные между собой помещения. Фасад — клинкерный кирпич. Украшение здания — огромные окна. И именно они наводят на мысль, что будут здесь не обычные квартиры», — комментирует Ольга Левицкая.

Согласно плану, который содержался в объявлении о продаже этого здания, здесь должно быть по пять отдельных офисов на каждом этаже.

В руки журналистов также попали интересные документы. В частности, репортеры получили договор купли-продажи одесского здания. Покупателями отмечены «бывшая» Вербицкого Виктория и Светлана Юрчак. Продавец — Татьяна Мазуренко. Она, по информации СМИ, сама приобрела участок в собственность всего за три года до сделки и успела за это время не просто произвести реконструкцию здания, а затеяла довольно масштабное строительство. Как свидетельствуют кадры, еще в 2019 году застройки не было. Похоже, раньше здесь были только деревья и гаражи. Но в 2020 году, уже при собственности Мазуренко, можно увидеть залитый фундамент, а еще через год — строительство продолжается полным ходом. И в конце 2021 года здание уже очень похоже на то, что есть сегодня. Мазуренко также получила разрешительные документы и затем продала его. Примечательно, что Татьяне Николаевне, которая проделала всю эту непростую работу, сейчас почти 70 лет. Насколько реально, что дама на пенсии сама занимается такими операциями?

Съемочной группе также удалось снять дом по ее предыдущему месту регистрации. За этой квартирой — еще и задолженность в 8 тысяч. Но самой Татьяны нигде не видно. Однако медийщики смогли пообщаться с ее дочерью. И та уверяет: ни одного здания в центре Одессы ее мать не покупала, не продавала. Так что, возможно, пенсионерка просто выступила «подставным лицом»?

Еще один интересный момент, на котором акцентирует внимание журналистка: вероятно, дочь Мазуренко одновременно является женой экс-начальника архитектурно-строительной инспекции Одесской области Василия Буюкли. Последний за время своей работы заслужил довольно сомнительную репутацию. СМИ намекают на влиятельные связи Василия Буюкли с прокурором Одесской области: они якобы «давние коллеги, которые друг другу подставляют плечо, то в финансовой поддержке, то закрыв глаза на признаки преступной деятельности». И снова можно предположить вероятную связь с Дмитрием Вербицким и его прежним местом работы в Одессе.

Еще один человек-фантом — некий Борис Мичуров: именно он продал участок и дом Татьяне Мазуренко. Стопкоровцы попытались связаться с ним, чтобы узнать подробности и действительно ли было заключено соглашение с Мазуренко. Но по контактному номеру Мичурова никто так и не ответил.

После этого репортеры отправились на поиски совладелицы территории Светланы Юрчак. По адресу удалось узнать от соседки, что Светлана с мужем живут рядом со свекровью, однако последняя по каким-то причинам, похоже, сделала вид, что такой не знает. Интересно, что муж Светланы по специальности — адвокат и, вероятно, может быть еще одним винтиком «схемы» с имуществом.

И еще одна деталь возможной «схемы» — стоимость недвижимости. Если посмотреть объявление о продаже вышеупомянутого дома на Урожайной, цена далеко не совпадает с задекларированной у Вербицкого: вместо указанных семи миллионов — 550 тысяч долларов, а это по курсу конца 2023 года — более 20 миллионов гривен. Именно за эту сумму, как подтвердила журналистам риэлтор, и было продано здание.

Итак, чтобы прояснить, почему по адресу жилого дома в Одессе расположен бизнес-центр и почему указанная цена не соответствует реальной, представители СтопКора попытались дозвониться Виктории Вербицкой и Светлане Юрчак, но те проигнорировали все звонки и сообщения. Следовательно, СМИ направили запросы в компетентные профильные органы. Напомним, по данным медиа, заместитель Генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий проживает в таунхаусе в престижном коттеджном комплексе «Коник» в Киеве, который его племянник купил по поручению от одесского предпринимателя за более 2 миллионов гривен. Эта стоимость, как показал анализ, значительно ниже рыночной".