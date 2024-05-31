Стало известно о страшном вреде офисов

Эксперты из университета Пердью в США поведали о страшном вреде офисов. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что был выявлен высокий уровень загрязнения в воздухе, выходящем из офисных зданий в городах.

Выяснилось, что деловые центры насыщают городскую атмосферу летучими органическими соединениями, многие из которых вредны для здоровья человека.

Указывается, что их концентрации внутри помещений в два, а то и в пятнадцать раз выше, чем на открытом воздухе, и что на единицу площади выбросы от зданий сопоставимы с выбросами транспортных средств, промышленными и биогенными выбросами.

Информируется, что офисы остаются значительными источниками выбросов реактивных монотерпенов и силоксанов в окружающую среду.

Сообщается, что силоксаны широко используются в дезодорантах, парфюмерии, лосьонах и средствах по уходу за волосами.

Резюмируется, что следует задуматься о целесообразности установки систем фильтрации на вентиляционные выходы, по которым воздух покидает офисные комплексы.

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