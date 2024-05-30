Юлия Сенюк: украинская порноактриса мило пообщалась со студентами

США разрешили Украине использовать ПВО для ликвидации самолетов и ракет над территорией РФ, — WP
В «Дії» запустят функцию электронного бронирования
Блинкен намекнул о смене позиции в запрете ударов оружием США по РФ
В Швеции уточнили, сколько самолетов РЛС получит Украина
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
В «Укрэнерго» рассказали, планируется ли сегодня отключение света в Украине
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 506 260 солдат
Байден может пересмотреть некоторые «красные линии» по войне в Украине, — WP
Швеция выделила рекордный пакет оружия Украине
Россия готовит открытие фронта на северной границе Украины, — Умеров