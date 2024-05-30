Юлия Сенюк: украинская порноактриса мило пообщалась со студентами

Порноактриса Юлия Сенюк (псевдо Джозефина Джексон) стала спикером «Платформы возможностей» в Переяславском университете Григория Сковороды.

Как сообщает сайт университета, Юлия Сенюк провела встречу с «несколькими десятками жаждущих общения сковородиновцев».

Говоря о возможностях, порноактриса Юлия Сенюк заявила, что «надо работать, наверное, больше головой».

«Конечно же, вы скажете, что в сфере, в которой я работаю, не сильно нужен мозг. Но если вы хотите карьерного роста, то вообще где угодно нужно иметь мозг», – добавила Юлия Сенюк.