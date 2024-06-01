Сергей Надеев и Анатолий Шалоплут из ООО "СОБІ" занимаются грязными махинациями, - СМИ

Подкуп прокуроров, травля БЭБ, уход от налогов на сотни миллионов, фиктивные склады, незаконное мытье песка, связь с пророссийскими эксрегионалами: это неполный перечень якобы преступных действий, к которым причастны владельцы ООО «Соби» (ООО «СОБІ») Сергей Надеев и Анатолий Шалоплут. Об этом со ссылкой на ИА Информер пишет издание Парламентюа

Также издание сообщает следующее:

«Главное подразделение детективов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора открыли уголовное производство № 72023000210000051 по фактам уклонения от налогов, подделки документов и нарушения правил пользования недрами. Согласно судебным документам от 15 января 2024 года детективы БЭБ и ОПУ утверждают, что ООО «СОБИ» использовало фиктивные фирмы, у которых якобы покупали сахар и торф. На самом деле никаких операций не проводилось, что помогало просто списывать на расходы деньги и избегать уплаты налогов, прежде всего НДС. «В настоящее время дальнейшая реализация сахара ООО „СОБИ“ не происходила и складские помещения для его хранения отсутствуют, что указывает на бестоварность проведенных операций с целью незаконного формирования расходов и налогового кредита по НДС в бухгалтерском учете для общества с ограниченной ответственностью» , — говорится в документе.



СОБИ по версии Бюро экономической безопасности смогло насчитать себе 103,5 млн. грн. расходов, которых не было, в том числе 17,2 млн. грн. НДС. Еще от уплаты налогов на 55,2 млн грн компания якобы уклонилась в период с 2020 по 2023 годы. «Путем проведения рисковых хозяйственных операций с ООО „Пейзаж“ по приобретению ТМЦ (сахар белый кристаллический ты брикеты торфяные) в размере 103 476 846,40 грн, которые не повлекли реального наступления правовых последствий и являются бестоварными», — акцентируют внимание детективы.



Все нарушения, указанные по уголовному делу, были выявлены после обысков, осмотров территорий и других процессуальных действий, проводимых на основании вышеупомянутого судебного решения. В частности, подтвердилось отсутствие складов, на которых должен храниться сахар и торф; мойка песка происходила не в отведенных предприятию местах; выявлены документы с признаками фиктивности и т.п.

На эти факты сразу отреагировали владельцы ООО «СОБИ» и в очередной раз пошли по пути «подкупа». Как сообщил источник в правоохранительных органах, дело по негласному распоряжению Офиса Генеральной прокуратуры спустили на тормоза. «Такие „договоренности“ прошли в обход представителей БЭБ, вопрос решили с прокурорскими. Благодаря этому стало невозможным задокументировать должным образом все обстоятельства правонарушений. В ОГП дали команду спустить дело на тормоза. Говорят, что такое ненадежное решение вопроса Надееву обошлось в 500 тыс. $», — рассказал источник.

Эта информация может быть правдивой, ведь в начале мая в ход уже пошли статьи в защиту ООО «СОБИ». В статье прямой негатив идет только в сторону представителей Бюро экономической безопасности. Генеральную прокуратуру журналисты миновали. К тому же, цитаты представителей предприятия никоим образом не подтверждены фактами. Невооруженным глазом видно, что такие статьи имеют признаки заказа и могут расцениваться как травля правоохранительного органа, в этом случае — БЭБ.

И еще один интересный пример злоупотреблений — сотрудничество ООО «СОБИ» Надеева и Шалоплута с ООО «Укрбудтрестсервис». Последняя компания, ведя добычу песка в Киевской области, занижала объемы добычи, продавая неучтенный объем (547 664 тонны) ООО «СОБИ» всего по 33 гривны за тонну. Со временем компания Сергея Надеева и Анатолия Шалоплута перепродавала песок уже по 160 гривен за тонну. Таким образом, заработав на этом 87,5 млн. грн.



По данным сервиса YouControl, ООО «Укрбудтрестсервис» входит в группу компаний, принадлежащую народному депутату Украины Нестору Шуфричу. Последний вот уже несколько месяцев находится в СИЗО по подозрению в государственной измене и ряде других преступлений.

Журналистам удалось найти и другие расследования по злоупотреблениям Надеева и Шалоплута. Статьи были удалены с сайта «СтопКор». Это еще раз подтверждает, что фигуранты уголовных дел очень быстро начали «зачищать» Интернет от негатива о себе. Однако журналистам удалось найти и восстановить статьи «СтопКора».



Журналисты-расследователи рассказывали о том, что в селе Зазимье (Броварской район Киевской области) копатели песка повлекли за собой выход реки Десна из берегов. Так, вода «забрала» более 15 метров суши. Компания, добывающая песок — ООО «СОБИ».

В еще одном расследовании отмечалось, что «по данным юристов „Стоп коррупции“, в поселке Погребы Броварского района Киевской области на р. Десна должностными лицами ООО „СЕБИ“ организована и осуществляется незаконная добыча полезных ископаемых (песка) путем гидронамыва ». Из-за того, что компания «СОБИ» ворует песок и разрушает дороги в Киеве и его окрестностях, местные и правозащитники вышли на акцию протеста. Однако на людей из села Погребы натравили так называемых титушек».