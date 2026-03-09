В Саудовской Аравии сделали тревожное заявление по ситуации на Ближнем Востоке

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд сделал тревожное заявление по ситуации на Ближнем Востоке. Произошло это во время встречи со специальным посланником правительства Китая в регионе Чжай Цзюнем.

Было сказано: «Саудовская Аравия прекрасно осознает опасность эскалации конфликта и последовательно проявляет максимальную сдержанность».

Кроме этого дипломат отметил, что Ближний Восток переживает беспрецедентный кризис, конфликт распространяется на страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, серьезно угрожая региональной стабильности и влияя на глобальное снабжение энергоресурсами и безопасность судоходства.

Ранее Трамп рассказал, когда снизятся цены на нефть.