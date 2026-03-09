Одна из стран Европы ввела запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов

Сербия реагирует на события на Ближнем Востоке. Правительство страны ввело запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов до 19 марта с возможностью продления для защиты от роста цен на «черное золото».

Об этом информирует местное министерство горного дела и энергетики.

Говорится: «Правительство республики Сербия утром приняло на внеочередном заседании решение о запрете на экспорт нефти и нефтепродуктов. Запрет относится к экспорту дизеля, бензина, сырой нефти всеми видами транспорта до 19 марта, после чего будут приняты новые решения».

Также поясняется, что цель такой меры – защита национального рынка от нехватки и скачка цен с связи с глобальными перебоями в мире.

Ранее в Саудовской Аравии сделали тревожное заявление по ситуации на Ближнем Востоке.