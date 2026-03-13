Канада потратит на милитаризацию Арктики огромные деньги

Канада хочет вложить огромные деньги в военные объекты в Арктике. Об этом сказал премьер-министр страны Марк Карни.

Он отметил: «Канада берет на себя полную ответственность за защиту нашего суверенитета в Арктике. После десятилетий ограниченных и фрагментарных инвестиций на севере новое правительство Канады действует с масштабом амбиций, достойным этого огромного региона и его народов».

Власти страны говорят, что Канада направит большую часть из 35 миллиардов канадских долларов (25,7 миллиарда долларов США) на создание баз передового развертывания в арктических сообществах Йеллоунайф, Инуик и Икалуит.

Ожидается, что подобные траты дадут возможность вооруженным силам Канады защищать регион самостоятельно, не полагаясь на помощь союзников.

Информируется, что деньги дадут на модернизацию аэродромов, строительство новых или перепрофилирование существующих ангаров, создание хранилищ для боеприпасов и топлива. Также предусмотрено возведение жилья для военных, складов и развитие информационных технологий.

Сообщается, что данные средства были предусмотрены планом модернизации системы Norad еще в 2022-м году.

