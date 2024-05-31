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Новости > Генетик назвала черту характера, которая «защищает» сердце

Генетик назвала черту характера, которая «защищает» сердце

Александр Панько
31.05.24 15:28
149
Генетик назвала черту характера, которая «защищает» сердце

Генетик из Каролинского института в Швеции Мириам Мосинг рассказала о черте характера, которая способна защитить сердце. Она поведала, кому из людей повезло.

Эксперт говорит, что люди, которые легко погружаются в какую-либо деятельность, обладают лучшим психическим и сердечнососудистым здоровьем.

По ее словам, увлечение новым делом без оглядки на время зачастую представляет собой так называемый поток, то есть состояние повышенной концентрации, которое сопровождается увеличением производительности.

Специалист сообщает, что склонность испытывать состояние потока коррелирует с высокими показателями сердечнососудистого здоровья.

Уточняется, что это доказала работа ученых Юго-западного университета Цзяотун в Китае.

Она со своими коллегами также провела исследование, которое показало, что у увлеченных людей снижен риск развития болезней сердца, депрессии, тревоги, шизофрении и биполярного расстройства.

Резюмируется, что такой поток способствует защите от разрушительного влияния стресса, негативно сказывающегося как на физическом, так и на психическом благополучии.

Ранее американцы предупредили о смертельной опасности бодрствования по ночам.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

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