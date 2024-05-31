Дроны «ослепили» систему ПВО в Крыму, — СМИ

Дроны СБУ поразили в Крыму один российский комплекс дальнего радиолокационного обнаружения Небо-СВУ стоимостью около 100 млн долларов. Это произошло в ночь с 29 на 30 мая. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник.

РЛС вблизи Армянска контролировала участок фронта в 380 км, обеспечивая защиту объектов врага на территории Крыма, пояснил собеседник СМИ.

После атаки дронов СБУ средства космической разведки зафиксировали отключение излучения радаров РЛС и больше его не фиксировали.

«Спецоперация СБУ сделала российскую ПВО „слепой“ на значительном участке фронта», — отметил источник.

Напомним, в Крыму заявили о массированной ракетной атаке.