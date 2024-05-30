Человека впервые в истории удалось вылечить от диабета

Медики из Китая впервые в истории излечили человека от диабета. Об этом пишет издание Cell Discovery.

Сообщается, что 59-летнего мужчину вылечили с помощью терапии стволовыми клетками.

Больному провели трансплантацию стволовых клеток в 2021-м году.

Информируется, что с 2022-го года тот не принимал лекарств для контроля уровня сахара в крови.

Известно, что до проведенной терапии мужчина страдал от диабета 2-го типа в течение 25 лет и потерял почти все клетки поджелудочной железы, которые производят инсулин.

Врачи говорят, что подобные пациенты нуждаются в частых инъекциях этого гормона, а также у них повышен риск повреждения нервов, почек и сердца.

Китайцы в лаборатории создали клетки поджелудочной железы из стволовых.

Поясняется, что особенность последних заключается в том, что они могут превратиться в любой тип клеток: нервные, мышечные, почечные и другие. Какой именно станет стволовая клетка, зависит от того коктейля веществ, в котором она окажется.

Специалисты использовали коктейль для превращения в клетки поджелудочной.

Подчеркивается, что до этого случая ни один человек не был избавлен от диабета.

Была доказана возможность ремиссии, при которой уровень сахара в крови может на время стать близким к нормальному без приема лекарств, но для этого требуется, чтобы больные соблюдали относительно строгую диету и программу тренировок.

Этот же описанный исследователями случай предполагает, что можно восстановить способность организма регулировать сахар крови, не меняя образ жизни.

Китайцы признают, что их метод не подойдет людям с диабетом 1-го типа, так как при этом заболевании иммунная система атакует поджелудочную железу, из-за чего организм, скорее всего, уничтожит пересаженные новые клетки.

Ожидается, что проведенная работа станет большим шагом вперед для полумиллиарда человек, которые страдают от диабета – девятой по значимости причины летальных исходов в мире.

Ранее оказалось, что диабет опаснее для мужчин, чем для женщин.