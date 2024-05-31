Создана самая тонкая линза в мире

Эксперты из Амстердамского университета в Нидерландах и Стенфордского университета в США создали самую тонкую линзу в мире. Ее толщина составляет всего 0,6 нанометра, или три атома.

Данное изобретение состоит из концентрических колец с промежутками между ними.

Поясняется, что чудо-линза фокусирует свет с помощью дифракции, а не преломления.

Указывается также, что размер и расстояние между кольцами определяют фокусное расстояние объекта.

В отчете сказано, что исследователи добились столь уникальных характеристик благодаря использованию дисульфида вольфрама, обладающего квантовыми свойствами – данные эффекты дают возможность материалу поглощать и переизлучать свет определенных длин волн.

Поясняется, что дисульфид вольфрама поглощает фотоны, отправляя электрон на более высокий энергетический уровень.

Ученые поведали: «За счет сверхтонкой структуры материала отрицательно заряженный электрон и его положительно заряженное гнездо в атомной решетке остаются связанными друг с другом электростатическим напряжением, образуя так называемый экситон. Экситоны быстро исчезают, когда электрон возвращается в гнездо и испускает свет».

Кроме этого, по их словам, еще одна особенность изобретения заключается в том, что, хотя часть света, проходящего через нее, образует яркую фокусную точку, большая часть светового потока минует нее без изменений.

Ожидается, что это даст возможность применять нанолинзы в технологиях дополненной реальности и в других сферах.

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