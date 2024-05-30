Потери РФ из-за ночной атаки на Крым значительно больше, чем считалось, — СМИ

Российский независимый ТГ-канал Astra, ссылаясь на собственные источники в экстренных службах аннексированного Крыма, пишет, что Россия в результате ночной атаки в четверг, 30 мая, понесла значительно большие потери, чем сообщалось ранее.

Сообщается, что повреждены или уничтожены четыре катера, два парома и лоцманский катер, а также ранены пять человек.

Кроме лоцманского катера «Мечта», о котором сообщало это же издание, повреждены паромы «Конро Трейдер» и «Авангард». Последний из-за повреждения сел на мель.

О повреждении паромов сообщали оккупационные власти Крыма, но о раненых речь не шла. Astra пишет, что на пароме «Конро Трейдер» ранение получил один из членов экипажа Роман Стась, его оперируют. А на «Авангарде», по данным издания, ранены четыре человека, сред которых — 19-летние практиканты Даниил В. и Никита Ш.

Кроме этого, повреждения получили четыре транспортно-десантных катера КС 701, об уничтожении двух из которых уже сообщили в ГУР МО Украины, пишет Astra.

Напомним, Россия потеряла в войне 506 260 солдат.