Байден тайно разрешил Украине бить оружием США по РФ, — Politico

Президент США Джо Байден тайно дал разрешение Украине наносить удары по России оружием, которое передал Вашингтон. Об этом в четверг, 30 мая, пишет Politico со ссылкой на источники администрации.

Вместе с тем, Байден разрешил наносить удары исключительно в приграничных с Харьковской областью районах.

«Президент недавно поручил своей команде сделать так, чтобы Украина могла использовать американское оружие для ответных ударов на Харьковщине, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые наносят удары или готовятся нанести их», — сообщил американский чиновник изданию.

Что касается ударов на большие расстояния внутри России, политика США в этом плане не изменилась, отметил источник Politico.

Украина уже имеет разрешение бить по России предоставленным ей оружием от ряда стран.

Напомним, США разрешили Украине использовать ПВО для ликвидации самолетов и ракет над территорией РФ.