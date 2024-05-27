Американцы хотят пересаживать людям… головы

Американская компания Brainbridge говорит, что людям можно пересаживать головы. Они показали свою технологию.

Специалисты говорят, что благодаря этому люди смогут жить сотни лет.

Эксперты уверяют, что мозг может жить несколько сотен лет, при том условии, что тело остается молодым.

Ожидается, что пересадка головы позволит получить здоровое тело людям с параличом после травм или из-за болезни.

Исследователи предлагают использовать роботизированную хирургию и искусственный интеллект для пересадки головы.

Указывается, что первый этап представляет собой охлаждение донора молодого тела и его реципиента до пяти градусов, необходимое для снижения риска повреждения мозга.

После этого, как информируется, с помощью роботизированной хирургической системы предлагается соединить сонные и позвоночные артерии, а также яремные вены.

Сказано, что данный процесс будет происходить под контролем искусственного интеллекта, а для восстановления нервной проводимости можно использовать вещество полиэтиленгликоль и специальный имплант.

Предполагается, что после этого новая голова полностью очищается от крови, чтобы предотвратить ее свертывание.

Подчеркивается также, что жизнь в мозге и остальном организме в это время будет поддерживаться искусственным раствором плазмы.

В то же время, новую кровь ученые хотят получить от донора.

Сообщается, что мышцы лица и мягкие ткани головы тоже можно пересадить для того, чтобы уменьшить вероятность отторжения тканей и омолодить лицо реципиента.

После этого пациент должен провести около месяца в коме и получать препараты, подавляющие иммунитет: такого времени должно хватить мозгу, чтобы прижиться, считают ученые.

Американцы говорят, что будут готовы к проведению операции через восемь лет.

Ранее был раскрыт еще один секрет человеческого мозга.