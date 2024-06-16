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Фото-Новости > Пиранька: боец ВСУ попала в скандал из-за бордов с "выпадающей грудью"

Пиранька: боец ВСУ попала в скандал из-за бордов с "выпадающей грудью"

Агата Кловская
15.06.24 23:39
133
Пиранька: боец ВСУ попала в скандал из-за бордов с "выпадающей грудью"
В сети разгорелся скандал из-за рекламы белья бывшей актрисой «Квартала 95» Еленой Кравец. Она от имени военнослужащей с позывным «Пиранька» с бордов рассказывает о проблемах некомфортного нижнего белья, которое якобы мешает ей выполнять боевые задачи на фронте.
 
«Были моменты, когда белье не держало, и при выполнении своих обязанностей просто выпадала грудь», — говорится в сообщении.
 
 
Сперва этим возмутились пользователи в сети, а позже оказалось, что «Пиранька» своего разрешения на рекламу не давала.
 
«Жду ваших объяснений. Почему вы пиаритесь на мне? И когда я давала вам право говорить от своего имени?», — написала военная.
 
 
Инициатива «Одна за одну», в рамках которой была запущена реклама, должна была обеспечить «качественными комплектами защитниц и актуализировать важность темы комфортного белья для женщин на передовой».
 
Однако, пользователи социальных сетей начали обвинять бренд brabrabra и Кравец в неадекватном креативе и пиаре на теме военных:
 
«Ваша реклама с Кравец — это дно дна: «говорит за военную „Пиранька“... а „Пиранька“ недостойна быть на фото?».
 
«Непонятно какое отношение к военным имеет Елена Кравец. С таким же успехом можно было Кошевого разместить или еще какого-нибудь участника клуба 95».

Тэги: Елена Кравец, Пиранька

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