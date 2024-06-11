Нейробиологи рассказали, чем полезны головоломки

Международная группа нейробиологов поведала о пользе различных головоломок. Их отчет цитирует издание International Journal of Human–Computer Interaction.

В нем сказано о том, что разнообразные интеллектуальные игры хоть и не развивают умственные способности, но, при этом, улучшают настроение и повышают самооценку.

Ученые уверяют, что таких преимуществ для психики достаточно, чтобы рекомендовать игры для тренировки мозга, головоломки и викторины.

Сказано, что пока что нет четких доказательств того, что игры для тренировки мозга могут улучшить когнитивные способности.

Однако проведенное исследование выявило, что такие игры способствуют оздоровлению психики.

В ходе своей работы специалисты проанализировали тысячи отзывов пользователей о приложениях для тренировки мозга Lumosity, Elevate и Peak.

Эксперты использовали автоматический анализ текста.

Говорится, что многие игроки отметили, что стали чувствовать себя лучше и увереннее, даже если не увидели преимуществ для интеллекта.

Также регулярное преодоление испытаний в играх может формировать чувство уверенности и независимости.

Резюмируется, что удовольствие – это мощная личная, экономическая и культурная сила, которой следует уделять более значительное внимание.

Ранее шведы поведали о страшном вреде стресса для мозга.