Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 527 390 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 17 июня.

Сообщается, что были ликвидированы уже 527 390 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 7 958 танков, 15 287 боевых бронированных машин, 13 927 артиллерийских систем, 1 104 РСЗО, 853 средства ПВО, 359 самолетов, 326 вертолетов, 11 167 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 296 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 18 991 единица автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 337 единиц специальной техники.

Ранее Орбан рассказал о военных базах НАТО, которые будут помогать Украине.