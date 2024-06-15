Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Сегодня - 108 лет со дня рождения украинского кинопродюсера Алексея Ярмольского

Сегодня - 108 лет со дня рождения украинского кинопродюсера Алексея Ярмольского

Александр Панько
15.06.24 09:15
44
Сегодня - 108 лет со дня рождения украинского кинопродюсера Алексея Ярмольского

Исполнилось 108 лет со дня рождения известного украинского кинопродюсера Алексея Ярмольского. Об этом сообщил в субботу, 15 июня, руководитель отдела искусств Публичной библиотеки им. Леси Украинки Леонид Криворучко.

По его словам, Алексей Ярмольский начал работать на Киевской киностудии имени Довженко в 1947 году и посвятил ей более 30 лет своей жизни. Он работал с Ролланом Сергиенко, Василием Ильяшенко, Артуром Войтецким, Сергеем Параджановым, Леонидом Быковым, Радомиром Шарановичем (Югославия), Иваном Кавалеридзе и другими известными режиссерами.

Его фильмография насчитывает более двух десятков картин, среди которых — «Если бы камни говорили», «Белые тучи» (картина попала в категорию запрещенных), «Летающий корабль», «Гулящая», «Крутой горизонт», «Свадьба», «Почтовый роман» и др.

После второго инфаркта, в 1973 году, несмотря на рекомендации врачей, вернулся к работе — отвечал за международные связи киностудии имени Довженко.

Алексей Ярмольский входил в состав специальной комиссии по расследованию обстоятельств гибели Леонида Быкова 11 апреля 1979 года.

Справка

Алексей Иванович Ярмольский родился в Киеве на улице Новой (ныне Станиславского) в семье инженера Ивана Яковлевича Ярмольского, участника Первой мировой войны. Мать — Элеонора Брониславовна (урожденная Корчинская) похоронена на Лукьяновском кладбище.

Его детство и юность прошли на Липках. Вместе с братом Леонтием учился в трудовой школе № 83, расположенной на улице Лютеранской, 18.

Принимал участие во Второй мировой войне.

Скончался 28 марта 2003 года. Похоронен на Совском кладбище в Киеве.

В настоящее время в Украине проживают дочь кинематографиста Элеонора (в прошлом тележурналист, одна из активных защитниц исторического наследия), внуки Денис Павленко (руководитель Центра оценки социальных и экологических рисков) и Максим Павленко (журналист, издатель).

Тэги: Алексей Ямпольский

Комментарии

Статьи

11.05.24 18:53

ТОП 7 фильмов о материнстве

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Ахметов и операция «Тариф»
27.05.24 21:54

Ахметов и операция «Тариф»

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.06.24 16:53

Американцы поведали об опасности одиночества для здоровья

14.06.24 16:39

Лондонский клуб шокировал игрока сборной Украины накануне старта Евро-2024

14.06.24 16:21

Пять стран готовы передать Украине системы Patriot, — Байден

14.06.24 16:19

Установлен мировой рекорд скорости электромобиля - 438,7 км/ч

14.06.24 16:15

Самый высокий пёс из ныне живущих: такого звания удостоился немецкий дог Кевин

14.06.24 15:34

Путин озвучил бредовые условия для незамедлительного прекращения войны

14.06.24 15:16

Сегодня свет в Украине начнут выключать раньше запланированного

14.06.24 14:55

Билли Айлиш с 11 лет смотрела порно и заработала сонные параличи

14.06.24 14:49

Великобритания вслед за США расширила санкции против России

14.06.24 16:21

Пять стран готовы передать Украине системы Patriot, — Байден

14.06.24 15:34

Путин озвучил бредовые условия для незамедлительного прекращения войны

14.06.24 15:16

Сегодня свет в Украине начнут выключать раньше запланированного

14.06.24 11:15

Украина заключила соглашение о безопасности еще и с Японией

14.06.24 10:52

В «Укрэнерго» рассказали об отключениях света на 14 июня

14.06.24 10:24

Страны G7 достигли договоренности по использованию активов РФ

14.06.24 09:56

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 524 060 солдат

14.06.24 09:33

Украина и США подписали соглашение о гарантиях безопасности

13.06.24 16:16

G7 решила, как передать Украине на 50 млрд долларов под российские активы, — Bloomberg

13.06.24 14:41

Байден подпишет соглашение о безопасности с Украиной во время саммита G7

11.06.24 04:28

Американцы узнали о здоровье женщин кое-что пикантное

11.06.24 03:04

Итальянцы выявили неожиданный способ борьбы с болезнями Альцгеймера и Паркинсона

10.06.24 13:03

Синоптики говорят, что в Украине скоро посвежеет

11.06.24 10:41

Маск наехал на Apple из-за искусственного интеллекта

10.06.24 09:39

В Украине может подорожать один из важнейших продуктов

10.06.24 09:20

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 519 750 солдат

10.06.24 05:44

Психологи разгадали пикантную женскую «аномалию»

10.06.24 12:44

Найем решил покинуть Госагентство восстановления

11.06.24 02:53

Китайцы перечислили продукты для здоровья сердца

10.06.24 06:25

Австралийцы развенчали популярный миф о мобильных телефонах

Фото и Видео
Установлен мировой рекорд скорости электромобиля - 438,7 км/ч
Установлен мировой рекорд скорости электромобиля - 438,7 км/ч
Установлен мировой рекорд скорости электромобиля - 438,7 км/ч
Установлен мировой рекорд скорости электромобиля - 438,7 км/ч
Самый высокий пёс из ныне живущих: такого звания удостоился немецкий дог Кевин
Самый высокий пёс из ныне живущих: такого звания удостоился немецкий дог Кевин
Билли Айлиш с 11 лет смотрела порно и заработала сонные параличи
Билли Айлиш с 11 лет смотрела порно и заработала сонные параличи
Сумерки богов (2024): тизер и дата выхода анимационного сериала, в котором много насилия и секса
Сумерки богов (2024): тизер и дата выхода анимационного сериала, в котором много насилия и секса
Появилось видео, как Байден снова «потерялся» на публике
Появилось видео, как Байден снова «потерялся» на публике
В итальянском парламенте произошла эпичная драка
В итальянском парламенте произошла эпичная драка
Жуткий пожар в Кувейте оборвал десятки жизней – видео с места трагедии
Жуткий пожар в Кувейте оборвал десятки жизней – видео с места трагедии
Киев заливает дождем, есть проблемы с транспортом
Киев заливает дождем, есть проблемы с транспортом
В США бык напал на зрителей во время родео – появилось видео
В США бык напал на зрителей во время родео – появилось видео
На Полтавщшине задержали вооруженную банду, которая готовила убийство депутата и полицейского
На Полтавщшине задержали вооруженную банду, которая готовила убийство депутата и полицейского
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.