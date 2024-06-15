Сегодня - 108 лет со дня рождения украинского кинопродюсера Алексея Ярмольского

Исполнилось 108 лет со дня рождения известного украинского кинопродюсера Алексея Ярмольского. Об этом сообщил в субботу, 15 июня, руководитель отдела искусств Публичной библиотеки им. Леси Украинки Леонид Криворучко.

По его словам, Алексей Ярмольский начал работать на Киевской киностудии имени Довженко в 1947 году и посвятил ей более 30 лет своей жизни. Он работал с Ролланом Сергиенко, Василием Ильяшенко, Артуром Войтецким, Сергеем Параджановым, Леонидом Быковым, Радомиром Шарановичем (Югославия), Иваном Кавалеридзе и другими известными режиссерами.

Его фильмография насчитывает более двух десятков картин, среди которых — «Если бы камни говорили», «Белые тучи» (картина попала в категорию запрещенных), «Летающий корабль», «Гулящая», «Крутой горизонт», «Свадьба», «Почтовый роман» и др.

После второго инфаркта, в 1973 году, несмотря на рекомендации врачей, вернулся к работе — отвечал за международные связи киностудии имени Довженко.

Алексей Ярмольский входил в состав специальной комиссии по расследованию обстоятельств гибели Леонида Быкова 11 апреля 1979 года.

Справка

Алексей Иванович Ярмольский родился в Киеве на улице Новой (ныне Станиславского) в семье инженера Ивана Яковлевича Ярмольского, участника Первой мировой войны. Мать — Элеонора Брониславовна (урожденная Корчинская) похоронена на Лукьяновском кладбище.

Его детство и юность прошли на Липках. Вместе с братом Леонтием учился в трудовой школе № 83, расположенной на улице Лютеранской, 18.

Принимал участие во Второй мировой войне.

Скончался 28 марта 2003 года. Похоронен на Совском кладбище в Киеве.

В настоящее время в Украине проживают дочь кинематографиста Элеонора (в прошлом тележурналист, одна из активных защитниц исторического наследия), внуки Денис Павленко (руководитель Центра оценки социальных и экологических рисков) и Максим Павленко (журналист, издатель).